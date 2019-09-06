Самара, , 11:19 — REGNUM Работа ресторана «Фарфор» в Самаре приостановлена на 2 месяца. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба Советского районного городского суда.

5 сентября в суде Советского района Самары состоялось слушание по делу об отравлении местных жителей роллами.

Суд признал ответчика виновным в административном правонарушении по ст. 6.6 КоАП РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения» и вынес постановление о приостановлении деятельности ресторана на 60 суток для устранения нарушений.

Представитель Роспотребнадзора Татьяна Молдавская на суде заявила, что на сегодняшний день число пострадавших увеличилось уже до 71 человека.

Представители ресторана «Фарфор» просили суд приостановить работу заведения лишь на 10 дней, поскольку якобы этого времени должно хватить для получения деклараций соответствия. Кроме этого, они заявили, что остальные нарушения уже якобы устранены. По словам сотрудников компании, руководство предприятия уже закупило охлаждающие столы для изготовления роллов и бактерицидные лампы. Кроме этого, персонал оснастили спецодеждой, а службе доставки купили термосумки. По их словам, сейчас идет набор курьеров с медкнижками, а три сотрудника кухни, которые вовремя не успели пройти медосмотр, отстранены от работы.

Представители Роспотребнадзора были категорически против приостановки работы на 10 дней, поскольку, по их словам, нарушения, которые были зафиксированы при проверке, невозможно устранить в столь короткий срок.

Напомним, ранее сообщалось о массовом отравлении самарцев, которые заказывали еду с кухни ресторана «Фарфор», расположенной на улице Запорожской, 31а. Позже выяснилось, что причиной отравления стала копченая курица, в которой нашли сальмонеллу.