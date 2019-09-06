Воронеж, , 10:44 — REGNUM Пациент одной из районных больниц в Воронежской области напал на медсестру и избил ее, следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного комитета России 6 сентября.

По версии следствия, ночью 27 июня 28-летний житель Павловского района, находившийся на лечении в одной из районных больниц, без причин напал на 41-летнюю медицинскую сестру неврологического отделения больницы. Он толкнул женщину на пол и нанёс ей множественные удары по голове. Женщина получила травмы, которые квалифицированы как тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека.

Сам мужчина в ходе допроса признал факт избиения медсестры. С подозреваемого взята подписка о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, в Великом Новгороде в конце августа суд вынес решение по делу о нападении на фельдшера скорой помощи — мужчине, который напал на медицинского работника, назначено наказание в виде лишения свободы на 1,5 года условно.