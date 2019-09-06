Чебоксары, , 10:42 — REGNUM В Чебоксарах завершились судебные разбирательства в отношении 29-летнего горожанина, который обвинялся в поджоге в общежитии, где в результате за медицинской помощью обратились девять человек. Мужчине назначено принудительное лучение у психиатра, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

Возгорание произошло утром 5 июня 2019 года в одном из общежитий, расположенных в новоюжном районе Чебоксар. В ходе разбирательств установлено, что это был поджог, под подозрение попал проживавший с сожительницей 29-летний парень. Следствием установлено, что в тот день мужчина был пьян.

«У него возник синдром отмены алкоголя с делирием (так называемой «белой горячки»). Злоумышленник поджёг зажигалкой обшивку входной двери в квартире, разбил оконное стекло для усиления горения и скрылся с места происшествия», — сказал Олег Дмитриев, отметив, что ущерб оценён в 80 тыс. рублей.

Ранее в прокуратуре Чувашии ИА REGNUM сообщали, что из задымленного подъезда самостоятельно вышли 50 человек. Первоначально сообщалось о том, что пострадали семь человек, затем их число достигло девяти. В числе обратившихся за медицинской помощью были пятеро детей.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что злоумышленник в момент поджога не мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими из-за временного расстройства психической деятельности. Суд вынес решение о принудительном наблюдении и лечении у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Читайте ранее в этом сюжете: Поджог в общежитии Чебоксар связали с «белой горячкой» обвиняемого