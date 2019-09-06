Рязань, , 10:41 — REGNUM Следственный комитет РФ по Рязанской области проводит доследственную проверку по факту гибели вечером 4 сентября жителя Рязани на охоте, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ведомстве. По предварительным данным, в мужчину выстрелил знакомый в результате неосторожного обращения с оружием.

Следователи установили, что компания мужчин приехала на озеро недалеко от села Казарь Рязанского района для охоты на уток. Один из охотников, находясь в лодке в состоянии алкогольного опьянения, выстрелил в потерпевшего. От полученных травм мужчина 1989 года рождения скончался на месте происшествия.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное процессуальное решение.