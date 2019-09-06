Наровал, , 10:42 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в пакистанском городе Наровал погибли семеро человек, об этом 6 сентября сообщает Geo TV.

Инцидент произошел в результате опрокидывания грузовика с гравием. Жертвами стали семеро учеников, направлявшихся на учебу в школу.

Пятеро детей и рикша, отвозивший школьников, погибли на месте, еще один человек скончался от полученных ранений в местной больнице.

В настоящее время идет расследование причин трагедии, правоохранительные органы возбудили уголовное дело в отношении водителя грузовика.

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