Судак, Крым, , 10:39 — REGNUM Следственные органы возбудили уголовное дело по факту затопления прогулочного катера «Камелот» под Судаком, судовладелец задержан в качестве подозреваемого. Об этом ИА REGNUM 6 сентября сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета по Крыму и Севастополю.

«Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего по неосторожности смерть человека. Судовладелец задержан и допрошен в качестве подозреваемого», — отметили в Следкоме.

Следствие предъявит подозреваемому обвинение и будет ходатайствовать в суде об избрании в отношении него меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в 200 метрах от берега под Судаком перевернуло волной прогулочный катер с пассажирами, 13 из 14 человек сразу удалось спасти. Поиски пропавшей пассажирки продолжаются.

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