Симферополь, , 10:35 — REGNUM Сотрудники МЧС продолжили поиски пропавшей пассажирки затонувшего под Судаком прогулочного катера. Об этом 6 сентября журналистам сообщил глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.

«Поиски жительницы Ростовской области 1959 года рождения возобновлены сегодня утром», — отметил министр.

По его словам, спасатели ведут поиск, как вдоль береговой линии, так и на воде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее недалеко от берега под Судаком в районе мыса Меганом перевернуло волной прогулочный катер с пассажирами. На борту находилось 13 человек, 12 из них спасены и доставлены на берег.

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