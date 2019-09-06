Симферополь, 6 сентября 2019, 10:35 — REGNUM Сотрудники МЧС продолжили поиски пропавшей пассажирки затонувшего под Судаком прогулочного катера. Об этом 6 сентября журналистам сообщил глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов.
По его словам, спасатели ведут поиск, как вдоль береговой линии, так и на воде.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее недалеко от берега под Судаком в районе мыса Меганом перевернуло волной прогулочный катер с пассажирами. На борту находилось 13 человек, 12 из них спасены и доставлены на берег.
Читайте также: Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
Читайте ранее в этом сюжете: Следком проверяет обстоятельства затопления катера с людьми в Крыму