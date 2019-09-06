Сьюдад-дель-Эсте, , 10:33 — REGNUM На территории в городе Сьюдад-дель-Эсте, ранее принадлежавшей бывшему президенту Парагвая Альфредо Стресснеру, обнаружены скелетные останки по меньшей мере троих человек, пишет газета Kronen Zeitung.

Останки обнаружены в ванной комнате заброшенных апартаментов. В настоящее время они находятся под управлением агента по недвижимости. Полиция оцепила место происшествия, чтобы не подпустить любопытствующих. Следователям предстоит выяснить не только личности погибших, но также и то, находились ли эти останки там при жизни Стресснера.

В настоящее время на территории, принадлежавшей бывшему главе государства, проживают 300 семей.

Альфредо Стресснер стоял во главе крайне правого режима в Парагвае с 1954 по 1989 год. За это время в стране были убиты или похищены 425 человек, чьи тела до сих пор не были найдены. Такие данные озвучены Парагвайской комиссией по установлению истины.