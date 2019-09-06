Судак, Крым, , 10:31 — REGNUM Владелец маломерного судна «Камелот», затонувшего в Черном море у берегов Крыма неподалеку от города Судак, задержан. Об этом 6 сентября сообщил представитель силовых структур региона.

«Владелец судна задержан», — приводит ТАСС слова источника. Кроме этого, он рассказал, что затонувшим судном также управлял его владелец.

При этом источник отметил, что на судне находилось на одного пассажира больше чем положено.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Чёрном море неподалеку от крымского города Судак на расстоянии 250−300 метров от берега затонул прогулочный катер «Камелот». Всего на нём находилось 14 человек — 12 пассажиров и 2 члена экипажа. 13 человек были спасены, поиски ещё одного продолжаются.