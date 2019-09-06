Екатеринбург, , 10:25 — REGNUM В Екатеринбурге перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в угрозе убийством в отношении несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 119 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Дело будет рассматривать мировой судья судебного участка Чкаловского районного суда. Санкции по данному составу преступления предусматривают наказание в виде обязательных или принудительных работ, арест до полугода или лишение свободы до двух лет.

Инцидент произошёл в октябре 2018 года. В тот день обвиняемый встречал своего сына девятиклассника возле школы и увидел, что между его ребёнком и двумя другими девятиклассниками происходит конфликт. Мужчина вмешался в драку.

По версии следственных органов, мужчина нанёс несколько ударов по голове одному из подростков, после чего сбил его с ног и уселся на ребёнка сверху, причинив ему боль. Также обвиняемый угрожал потерпевшему убийством, что было воспринято подростком реально.