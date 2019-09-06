Самара, , 10:23 — REGNUM Неравнодушный житель Самары помог полицейским задержать мужчину, который подозревается в совершении нескольких преступлений. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба МВД РФ.

По сообщению правоохранителей, вечером 16 августа в подъезде дома неизвестный похитил у несовершеннолетней девочки сотовый телефон. После этого он попытался убежать. В это время рядом с домом находился Роман В., который гулял со своим несовершеннолетним сыном. Он увидел, что из двора выбегает неизвестный мужчина, а за ним бежит девочка и зовет на помощь.

Роман В. задержал подозреваемого и передал прибывшим полицейским. Телефон вернули потерпевшей. В ходе следствия оперативники установили, что подозреваемый 1985 года рождения нигде не работает и ранее уже был осужден за кражу.

Кроме этого, правоохранители полагают, что подозреваемый ранее совершил разбойное нападение на 18-летнюю жительницу Самары, поскольку часть похищенных вещей оперативники нашли во время обыска его квартиры. Помимо этого, указанный гражданин подозревается в двух кражах вещей из магазина, совершенных в июле 2019 года.

В настоящее время он находится под арестом.

По данным фактам были возбуждены уголовные дела.