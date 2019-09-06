Соледар, ДНР, 6 сентября 2019, 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинский формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 114 единиц боеприпасов, сообщили 6 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 8 мин калибра 120 мм, 26 мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.
На горловском направлении зафиксировано использование крупнокалиберного стрелкового оружия.
Обошлось без жертв, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
Напомним, утром 6 сентября украинские формирования открыли огонь из гаубиц калибра 152 мм по населённым пунктам на юге ДНР. В результате обстрела ранена мирная жительница, повреждены объекты инфраструктуры, в частности школа и детский сад одного из населённых пунктов.
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