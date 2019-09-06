Соледар, ДНР, , 10:10 — REGNUM За минувшие сутки украинский формирования 19 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 114 единиц боеприпасов, сообщили 6 сентября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 8 мин калибра 120 мм, 26 мин калибра 82 мм, применили вооружение БТР, гранатомёты АГС, РПГ, СПГ и крупнокалиберное стрелковое оружие.

На горловском направлении зафиксировано использование крупнокалиберного стрелкового оружия.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (Зайцево, посёлок шахты имени Гагарина), Ясиноватая, Докучаевск, Старомихайловка, Новая Марьевка, Петровское, Ленинское, Саханка», — сказано в сообщении.

Обошлось без жертв, повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

Напомним, утром 6 сентября украинские формирования открыли огонь из гаубиц калибра 152 мм по населённым пунктам на юге ДНР. В результате обстрела ранена мирная жительница, повреждены объекты инфраструктуры, в частности школа и детский сад одного из населённых пунктов.

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