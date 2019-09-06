Сергиев Посад, Московская область, , 10:08 — REGNUM

В Московской области разобрали 170 куб. м завалов после обрушения нежилого здания детского лагеря в поселке Новая Шурма. Об этом сообщает 6 сентября ГУ МЧС России по Московской области.

По уточнённым данным, пятиэтажное кирпичное здание бывшего детского лагеря обрушилось в днем 5 сентября при его демонтаже рабочей бригадой. Сообщение о произошедшем поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС в 14.40. Вначале обрушилось крыло здания площадью 8×8 м, ночью тяговым усилием обрушено перекрытие четвертого этажа здания.

По состоянию на восемь утра 6 сентября, рабочие разубрали 70 куб. м завалов, к 8 утра было убрано 170 куб. м. На месте работают специалисты СПСЧ Реутов и Ногинского СЦ. В ликвидации завалов участвуют 171 человек и 49 единиц спецтехники.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, предполагалось, что под завалами могут находиться четверо рабочих. На данный момент данных о пострадавших нет.

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