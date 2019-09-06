Южно-Сахалинск, , 10:13 — REGNUM Неизвестные сожгли автомобиль кандидата в губернаторы Сахалинской области, действующего депутата Государственной думы России Алексея Корниенко (КПРФ), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Неизвестные облили горючим веществом машину кандидата в Ногликах. Пострадал салон автомобиля и колесо.

Коммунисты связывают это с тем, что автомобиль Корниенко был обклеен плакатами с портретом кандидата. Алексей Корниенко обратился в полицию.

«Нас очень удивило поведение полиции. Стражи порядка крайне неохотно отреагировали на заявление. При этом Ноглики — маленький населённый пункт, полиции не составило бы труда найти злоумышленников. Ранее плакаты с портретом Алексея Корниенко срывали, портили. Ситуация крайне негативная, на наш взгляд», — прокомментировал официальный представитель КПРФ на Сахалине Алексей Лукашевич.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на Сахалине будут выбирать губернатора. На пост главы региона претендуют самовыдвиженец Валерий Лимаренко, коммунист Алексей Корниенко, Дмитрий Зенкин от Коммунистов России, Дмитрий Флеер от ЛДПР, Дмитрий Кочергин от КПСС.