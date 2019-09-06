Тольятти, Самарская область, , 10:04 — REGNUM Подозреваемого в незаконном обороте наркотиков задержали полицейские в Самарской области в ходе операции «Мак-2019». Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба областного ГУ МВД РФ.

По сообщению правоохранителей, подозреваемого, который ехал на автомобиле «Мазда», они остановили за нарушение правил дорожного движения. В ходе досмотра автомобиля полицейские обнаружили пакет с неизвестным веществом.

Впоследствии экспертиза показала, что неизвестное вещество является героином массой 1,10 грамм. В ходе допроса, 34-летний безработный житель Уфы, пояснил, что хранил наркотик для собственного употребления. Эта версия сейчас прорабатывается следователями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ. Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.