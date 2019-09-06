Веллингтон, , 10:16 — REGNUM В Новой Зеландии обнаружили более полтонны метамфетамина, спрятанного внутри партии прибывших из Таиланда электродвигателей. Об этом 6 сентября сотрудник Управления таможенных расследований Брюс Берри рассказал Associated Press.

Берри полагает, что за отправкой метамфетамина в Новую Зеландию стоит крупный канадский наркокортель. За двумя гражданами Канады, подозреваемыми в транспортировке наркотиков, в течение двух месяцев велась слежка.

По его словам, двое иностранных граждан и один новозеландец арестованы по подозрению в контрабанде и хранении метамфетамина. Каждому из них грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.