Соледар, ДНР, 6 сентября 2019, 09:56 — REGNUM В результате обстрела, начатого боевиками ВСУ утром 6 сентября, ранена мирная жительница, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Украинские силовики обстреляли населённые пункты на юге ДНР из гаубиц калибра 152 мм (30 снарядов), выпустили восемь мин калибра 120 мм и семь мин калибра 82 мм.
В населённом пункте Казацкое повреждена школа, выбиты окна в детском саду. Последствия обстрелов устанавливает группа сотрудников СЦКК.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее боевики ВСУ нанесли миномётный удар по окраине Яисноватой.
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