Екатеринбург, , 09:38 — REGNUM В Екатеринбурге 40 человек, в том числе шесть детей, были эвакуированы из горящего муниципального дома по улице Атмосферная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Тревожный сигнал поступил на пульт в 06:06 по местному времени. Выяснилось, что в подъезде трёхэтажного дома загорелся мусор. На место выехали три пожарные машины. Огонь был потушен в течение часа.

Как сообщало ИА REGNUM, также в Екатеринбурге ночью горело административное здание архива Свердловской железной дороги. Возгорание произошло в 00:26 по местному времени и пожар был потушен в течение часа.

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