Москва, , 09:37 — REGNUM Покупатель одного из супермаркетов на севере Москвы оказался в коме. По данным столичного ГУ МВД, серьёзные травмы мужчине причинил администратор зала в магазине по улице Дубнинская, 36. По этому адресу расположен магазин «Пятёрочка».

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Инцидент произошёл накануне вечером, 5 сентября. По предварительным данным, администратор учреждения заметил, как неизвестный гражданин пытается незаметно вынести из магазина бутылку водки. В результате конфликта сотрудник супермаркета ударил мужчину,. Последний был доставлен в больницу с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. Пострадавший впал в кому.

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В настоящее время правонарушитель задержан, возбуждено уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью — ст. 111 УК РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, подобный инцидент произошёл в Москве в марте 2019 года. Тогда сотрудник одного из супермаркетов избил детей, причём сделал это ремнём.

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