Могадишо, , 15:31 — REGNUM По сообщениям жителей региона Гельмудуг в центральной части Сомали, солдаты федеральной армии попали в вооруженную засаду, подготовленную террористами группировки «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Свидетели сообщают, что вооруженные силы федерального правительства вступили в ожесточенную перестрелку с террористами и сопротивлялись нападению боевиков на окраине Афгойе в районе Нижняя Шабелле. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Caasimada.

Представители министерства обороны Сомали сообщают, что конвой, перевозивший личный состав сил федеральной армии, попал в засаду «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на пути в город Сабиб. В министерстве отказались комментировать ситуацию, а также не сообщили количество жертв нападения, признав, что убитые среди военных все же есть.

Правительственные чиновники в Нижней Шабелле также не комментируют вооруженное столкновение, а «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не делает никаких заявлений по поводу своего нападения. Тем не менее, солдаты федеральной армии Сомали, отразив атаку террористов, продолжили свой путь и прибыли в город Сабиб. «Аль-Шабааб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), базирующаяся в южной части Сомали, регулярно наносит удары по миротворческим силам Африканского союза и правительственным войскам по всей стране.