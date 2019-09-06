Красноярск, , 09:24 — REGNUM В Красноярске двое полицейских подозреваются в фальсификации документов, сообщили ИА REGNUM 6 сентября в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю.

Уточняется, что по материалам УФСБ России по региону возбуждены уголовные дела в отношении участкового уполномоченного полиции ОП №5 и начальника отдела участковых уполномоченных ОП №5 МУ МВД России «Красноярское». Они подозреваются в злоупотреблении должностными полномочиями, служебном подлоге, фальсификации доказательств.

По версии следствия, в марте 2019 года участковый полиции собрала материалы административного производства о незаконной торговле спиртным в павильоне на улице Алексеева в Красноярске. Речь идёт о торговле алкоголем без разрешительных документов. По поручению начальника отдела участковых сотрудник полиции сфальсифицировала административные материалы для привлечения предпринимателя к ответственности за другое правонарушение. Это было сделано для улучшения показателей служебной деятельности. В документах вместо непосредственного начальника расписался руководитель участкового. Предпринимателя оштрафовали за нарушение, которое она не совершала.

Также в ведомстве сообщили, что при обыске в гараже у начальника отдела участковых уполномоченных нашли патроны. Возбуждено уголовное дело о незаконном хранении боеприпасов.

Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Красноярске двое полицейских подозреваются в получении взяток. По данным следствия, в отношении оперативного дежурного ОП дежурной части ОП №6 МУ МВД «Красноярское» и помощника оперативного дежурного возбуждено уголовное дело. По имеющейся информации, взятки сотрудники получали от директора организации, работающей в сфере ритуальных услуг.

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