Сухой Лог, Свердловская область, , 09:05 — REGNUM На Урале во время пожара в частном доме села Новопышминское Сухоложского района обнаружено тело 52-летней женщины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По предварительным данным, женщина проживала в данном доме и имела инвалидность II группы. Возможной причиной пожара стала неисправность печи. По факту гибели человека проводится прокурорская проверка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, пожар произошёл ночью в 02:46 по местному времени. Огнём повреждена кровля и стены жилого дома, а хозяйственные постройки во дворе сгорели полностью. На место происшествия выезжали три пожарных расчета.