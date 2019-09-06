Лубумбаши, Конго, , 09:11 — REGNUM Протестующие в Демократической Республике Конго (ДР Конго) совершили нападение на консульство Южно-Африканской Республики (ЮАР), об этом 6 сентября сообщает Al Jazeera.

Нападение произошли в ответ на акты насилия, произошедшие в столице ЮАР, городе Йоханнесбург.

Инцидент произошел во втором по величине городе ДР Конго Лубумбаши, активисты организовали манифестацию у консульства ЮАР, после чего начали разбивать стекла дипломатического ведомства.

Также пострадали соседние магазины, принадлежавшие выходцам из ЮАР, после чего в дело вмешались сотрудники правоохранительных органов, несколько сотрудников полиции пострадали в результате столкновений.

Напомним, ранее на этой неделе в Йоханнесбурге начались нападения на иностранцев, в результате чего семь человек погибли, полиция задержала свыше 400 человек, участвовавших в актах насилия.

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