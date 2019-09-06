Североуральск, Свердловская область, , 08:55 — REGNUM Житель Североуральска признан виновным в сбыте наркотиков (ч. 1 и ч. 3 ст. 228.1 УК РФ) и организации наркопритона (ч. 1 ст. 232 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Североуральский городской суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на 15 лет и один месяц в колонии строгого режима. Приговор может быть обжалован в установленные законом сроки.

Отметим, что преступная деятельность гражданина была пресечена в январе 2019 года. Тогда в ходе обыска в его квартире сотрудники правоохранительных органов обнаружили запасы наркотического зелья и предметы свидетельствующие о представлении помещения для употребления наркотиков.

Следствием установлено, что преступная деятельность осуществлялась с февраля 2018 года, а смертельное зелье подсудимый приобретал в интернете.