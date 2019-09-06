Канберра, , 09:05 — REGNUM В Австралии легковой автомобиль сбил насмерть 12-летнего мальчика, переходившего дорогу по пути в школу. Об этом сообщает Australian Associated Press со ссылкой на пресс-службу полиции Нового Южного Уэльса.

ДТП произошло 6 сентября в городе Хертсвилл. На место происшествия в 8.40 прибыли экстренные службы. Мальчика извлекли из-под машины и провели реанимационные мероприятия. Он был доставлен в детскую больницу в Сиднее, где медики констатировали смерть.

36-летний водитель автомобиля задержан. Ему предстоит сдать анализ на содержание алкоголя в крови и моче.

Исполняющий обязанности суперинтенданта Крейг Джеймс назвал инцидент «трагическим».

»Это трагическое, трагическое стечение обстоятельств … поэтому любая дополнительная информация, которую мы можем получить, поможет нам…», — сказал он.

Ведется расследование.