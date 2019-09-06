Йоханнесбург, ЮАР, , 09:06 — REGNUM По меньшей мере 10 человек, двое из которых являются иностранными гражданами, погибли в результате беспорядков в Йоханнесбурге. Об этом сообщает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

Президент ЮАР Сирилл Рамафоса подтвердил число погибших в речи, показанной по национальному телевидению и добавил: «Не может быть никакого оправдания нападениям на дома и предприятия иностранных граждан. Точно так же нет оправдания разграблению и уничтожению предприятий, принадлежащих южноафриканцам».

Напомним, что с воскресенья, 1 сентября, Йоханнесбург захватила волна ксенофобских атак и мародерства. В ответ на это лидеры Нигерии, Малави, Руанды и ДР Конго бойкотировали южноафриканский Экономический саммит, а ряд нигерийских музыкантов отменил свои концерты в ЮАР.

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