Курган, , 08:44 — REGNUM В Курганской области за попытку дачи взятки пограничнику перед судом предстанет мужчина, которого подозревают в контрабанде алкоголя. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном следственном управлении СКР.

По версии следствия 39-летний обвиняемый 22 июля 2019 года с целью беспрепятственного провоза через государственную границу России немаркированной алкогольной продукции пытался в городе Петухово передать взятку пограничнику в размере 20 тыс. рублей.

Сотрудник пограничного управления сообщил о преступных намерениях обвиняемого своему руководству. После передачи взятки мужчина был задержан правоохранителями.

По факту было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч.3 ст.291 УК РФ («Дача взятки должностному лицу лично в значительном размере»).

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.