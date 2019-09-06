Ставрополь, , 08:34 — REGNUM В Ставропольском крае произошло ДТП со смертельным исходом. В результате опрокидывания автомашины «Ока» погиб подросток, еще двое доставлены в больницу.

Инцидент произошел в Апанасенковском районе 5 сентября около 18:30. Пятеро подростков — учащиеся 7−9-х классов — взяли без спросу родительский автомобиль одного из них и поехали кататься. На проселочной дороге неподалеку от села Дербетовка несовершеннолетний водитель не справился с управлением.

Машина перевернулась. На месте погиб 13-летний школьник, сидевший на переднем пассажирском сиденье. Его выбросило из окна машины. Еще два ребенка получили травмы, сообщили в УГИБДД по Ставропольскому краю.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет установлена степень ответственности родителей в происшедшем.