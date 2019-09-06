Екатеринбург, , 08:32 — REGNUM В Екатеринбурге ночью загорелась кровля здания архива Свердловской железной дороги, расположенного в доме № 19 по улице Пилотная. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Тревожный сигнал поступил около полуночи. На место выехали шесть пожарных расчётов. Огонь был локализован в час ночи по местному времени, а в 01:35 его полностью потушили. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Как сообщает городской информационный портал Е1, спасателям в ходе тушения пожара пришлось разбирать кровлю. Также уточняется, что архивные документы не пострадали.