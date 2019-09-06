Ульяновск, , 08:24 — REGNUM В Вешкаймском районе Ульяновской области вынесен приговор по делу о смерти 49-летней женщины, которая умерла после избиения. В совершении преступления обвинили 36-летнего сожителя, который приревновал женщину, сообщает следственное управление СКР по региону.

По данным следствия, вечером 15 апреля 2019 года мужчина избил свою сожительницу, нанося удары как руками и ногами, так и деревянной битой. Пострадавшая скончалась в ночь с 16 на 17 апреля в доме одного из своих знакомых. Следствие установило, что мужчина, в доме которого умерла потерпевшая, «по просьбе осуждённого вывез труп в лес и забросал землей».

В ходе разбирательств 36-летний мужчина сообщил, что причиной конфликта стала ревность. Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»). Он получил десять лет лишения свободы в колонии строгого режима. Родственникам погибшей он должен выплатить 400 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области вынесены приговоры по двум уголовным делам, где конфликты закончились убийством. В Майнском районе приговор выслушал 21-летний житель одной из деревень, который до смерти забил ровесника, приняв его за сборщика конопли. Суд назначил сельчанину 11 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Матери погибшего он должен выплатить 1 млн рублей.

В Ульяновске сеанс «целительства» закончился убийством. Следствием было установлено, что убитая занималась «так называемым целительством». По данным управления, в тот роковой день у неё произошел конфликт с «клиенткой», которая ударила жертву ножом в шею, похитив имущество и деньги. Суд признал её виновной в убийстве и краже, назначив 8,5 лет колонии общего режима.