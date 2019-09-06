Красноярск, , 08:21 — REGNUM В Красноярском крае на утро 6 сентября зарегистрировано 12 лесных пожаров на площади 86 тыс. га. Как сообщили ИА REGNUM в региональном минлесхозе, возгорания действуют в зоне контроля в Эвенкии. В авиационной и наземной зонах действующих лесных пожаров нет.

За прошедшие сутки в Красноярском крае потушили шесть лесных пожаров на площади более 7 тыс. га — в Эвенкийском районе. В тушении принимали участие более 200 человек.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заверили в минлесхозе.

В крае продолжает действовать режим ЧС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на утро 5 сентября в крае было зарегистрировано 27 лесных пожаров на площади 185 тыс. га.

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