Ялуторовск, Тюменская область, , 08:21 — REGNUM В Тюменской области утром 6 сентября 2019 года на трассе Шадринск — Ялуторовск произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого погибли два человека, в том числе 15-летняя школьница, и пострадали четверо. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Авария с участием ВАЗ-2110 и KIA Spectra произошла на 173-м километре трассы. По предварительным данным, ДТП случилось из-за выезда на встречную полосу одного из водителей. Обстоятельства происшествия выясняются.

При столкновении погибли водитель отечественного автомобиля и 15-летняя девочка, которая возвращалась с бабушкой и дедушкой в Нижневартовск с каникул.

Пострадали водитель и пассажирка иномарки, двое пассажиров автомобиля ВАЗ госпитализированы.