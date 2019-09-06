Анкара, , 07:58 — REGNUM ВВС Турции «нейтрализовали» трех членов Рабочей партии Курдистана во время спецоперации на территории Ирака, об этом 5 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

Атака была осуществлена в регионах Авасин-Басиян и Синат-Хафтанин в рамках операции «Коготь».

Указанная спецоперация началась 27 мая 2019 года, ее целью является устранение влияния курдских повстанцев на турецко-иракской границе.

Напомним, Рабочая партия Курдистана сражается с турецким правительством за право обладания собственной автономией в рамках государства. Курды имеют базы на территории соседнего Ирака.

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