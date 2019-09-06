Дамаск, , 07:48 — REGNUM В лагере для беженцев Аль-Холь в Сирии был убит подросток, ответственность за преступление лежит предположительно на боевиках ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 6 сентября сообщает Kurdistan24 со ссылкой на источник.

«Женщина ударила его … по голове, когда он спал в своей палатке», — отмечает источник.

Молодой человек получил ранение и был госпитализирован, однако от полученных ран скончался в больнице.

По предварительным данным, подросток был убит после того, как отказался принять идеологию «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее, 3 сентября в лагере Аль-Холь была убита 14-летняя девочка, как утверждают сотрудники правоохранительных органов, она отказалась соблюдать правила террористов.

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