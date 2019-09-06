Хабаровск, , 07:40 — REGNUM Частичное подтопление территорий наблюдается в 78 населенных пунктах Хабаровского края, оказавшихся в зоне паводка. В 51 их них подтоплены 207 частных жилых домов и 878 приусадебных участков, сообщает 6 сентября пресс-центр регионального главка МЧС России.

Сутками ранее вода была в 213 жилых домах. Переливы воды наблюдаются на 98 участках дорог, вода зашла на почти 2 тыс. дачных участков. В зоне паводка — Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также восемь муниципальных районов. В пунктах временного размещения находятся 35 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вода залила Комсомольск-на Амуре: людям приходится переходить улицы по пояс в воде. Жители острова Большой Уссурийский близ Хабаровска остались без электричества, для них организован подвоз бензина.

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