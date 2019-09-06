Екатеринбург, , 06:32 — REGNUM В Свердловской области у жительницы Кушвы арестовали телевизор из-за долгов за электроэнергию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе компании «ЭнергосбыТ Плюс».

Задолженность за электроэнергию составляет 50 тыс. рублей. В случае неоплаты, телевизор может быть реализован в счёт погашения долга.

Как уточнили в компании, к хозяйке квартиры не в первый раз приходят энергетики вместе с судебными приставами. Женщина регулярно игнорирует квитанции по оплате за электроэнергию в течение шести лет, и ей уже отключали свет. Однако в ходе последнего визита электричество в квартире было, а пломбы в щитке сорваны.

Энергетики вновь обесточили квартиру, а женщине грозит административный штраф до 15 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области из-за долгов за свет без ноутбука осталась жительница села Кунарское.

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Напомним, что общий долг свердловчан за электроэнергию составляет порядка 700 млн рублей.

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