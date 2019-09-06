Анабарский район, , 06:19 — REGNUM В Анабарском районе Якутии из отделения Пенсионного фонда похищено более 400 тыс. рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По факту мошенничества с пенсионными накоплениями якутян возбуждено уголовное.

По версии следствия, в 2017—2018 годах неустановленное лицо предоставило подложные заявления за подписью жителей села Саскылах Анабарского района в отделение ПФ о переводе пенсий в негосударственный пенсионный фонд. Таким образом мошенник похитил более 466 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года работники двух отделений Пенсионного фонда в Северной Осетии похитили 250 млн рублей. В ходе следствия была раскрыта преступная группа по краже пенсионных накоплений в Осетии.