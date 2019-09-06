Арзамас, Нижегородская область, , 03:28 — REGNUM Проведение ремонта дорог в Арзамасском районе Нижегородской области завершилось уголовным дело по статье мошенничество. При оплате контракта были задействованы бюджетные средства, но оказалось, что значительная часть оплаченных работ не была фактически выполнена. Расследование дела продолжается. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Следователи уточнили, что в одном из населённых пунктов района на сумму свыше 2 млн рублей по муниципальному контракту был выполнен ремонт дорог. Работы заказчик принял без замечаний и полностью оплатил. Проверка надзорного ведомства установила, что большая часть работ, что оплачены, фактически не была выполнена.

Дело возбуждено и расследуется по ч. 1 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Напомним, уголовным делом завершилась и реализация контракта по ремонту памятника фронтовикам в селе Марьино Нижегородской области. Здесь власти также оплатили работы в полном объёме, хотя реальное выполнение контракта было на меньшую сумму. Уголовное дело было возбуждено по статье «Растрата или Присвоение».

Читайте также: Деньги, выделенные на ремонт памятника фронтовикам, расхищены: следователи