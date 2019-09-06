Ереван, , 01:28 — REGNUM В некоторых уголовно-исправительных учреждениях Армении 5 сентября были зафиксированы случаи неповиновения. Об этом сообщил министр юстиции страны Рустам Бадасян.

«Вечером 5 сентября в отдельных УИУ были зафиксированы проявления неповиновения, которые были пресечены в результате оперативных действий, предпринятых уголовно-исполнительной службой министерства юстиции. В настоящее время ситуация находится под контролем министерства, случаев неповиновения нет. В случае возможных развитий в рамках моих полномочий и в рамках законодательства уголовно-исполнительная служба предпримет вытекающие из ситуации действия», — написал Бадасян в Facebook.

Министр не уточнил с чем были связаны случаи неповиновения. ИА REGNUM направило запрос в министерство юстиции Армении.