Ульяновск, , 19:32 — REGNUM В Ульяновской области прогнозируются неблагоприятные метеорологические условия и заморозки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе министерства природы. Предупреждение также опубликовало ГУ МЧС по региону.

Алексей Саврасов. К заутрене. Морозная ночь. (фрагмент) 1889

Минприроды Ульяновской области распространило предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях. По данным министерства, ночью и утром 6 сентября ожидаются метеорологические условия, способствующие повышению уровня загрязнения отдельных источников выбросов. Прогноз передан на крупнейшие предприятия региона для «снижения ими количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух».

Напомним, неблагоприятные метеорологические условия представляют такое состояние воздушной среды, при котором из-за отсутствия ветра вредные примеси не рассеиваются и могут накапливаться в приземном слое атмосферного воздуха.

По прогнозу областного Гидрометцентра, в ночные часы 6 сентября местами в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки до — 1 градуса. В связи с этим, спасатели предупреждают о том, что в жилье не следует оставлять без присмотра включённые электроприборы, а отдыхающим на природе следует «учитывать погодные условия и краткосрочность осеннего светового дня».

«Осадки и заморозки делают дороги особо опасными и могут спровоцировать нарушения в работе автомобильного транспорта, а также рост числа дорожно-транспортных происшествий», — напоминают спасатели, рекомендуя водителям быть более внимательными в этот неблагоприятный период.