Екатеринбург, , 20:38 — REGNUM Пережившему нападение екатеринбургскому активисту Алексею Беззубу нанесли средний вред. Такой вывод сделали по результатам судмедэкспертизы, сообщает ИА Znak.

По словам общественника, теперь в полиции должны переквалифицировать первое уголовное дело — ведь его завели по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Сотрудники городского управления МВД пока не общались с общественником по поводу экспертизы.

Напомним, ранее Алексей Беззуб предположил, что его мог избить мужчина, вместе с православными активистами борющийся против рисунка «Супрематический крест» на Уралмаше. На Беззуба напали в июле 2019 года двое неизвестных, инсценировав ограбление.

Читайте ранее в этом сюжете: Общественника в Екатеринбурге избил «православный активист»?