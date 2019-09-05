Сейлем, США, , 19:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 5 сентября в Тихом океане у северо-западного побережья США. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов (USGC).

Иван Айвазовский. Океан (фрагмент) 1896

Эпицентр землетрясения находился в 285 километрах к северо-западу от города Бэндон, штат Орегон. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.

Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась.

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