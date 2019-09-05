Сейлем, США, 5 сентября 2019, 19:21 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,9 произошло 5 сентября в Тихом океане у северо-западного побережья США. Об этом сообщает Геологическая служба Соединённых Штатов (USGC).
Эпицентр землетрясения находился в 285 километрах к северо-западу от города Бэндон, штат Орегон. Очаг подземных толчков залегал на глубине около 10 километров.
Сведений о возможных пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало. Угроза цунами в связи с землетрясением не объявлялась.
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