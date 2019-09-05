Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 19:02 — REGNUM Ямальский полицейский будет выплачивать долг по алиментам в размере около миллиона рублей. Он не платил за содержание собственного ребёнка с 2000 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры.

Прокуратурой ЯНАО в августе 2019 года было рассмотрено обращение жительницы Башкирии, которая на протяжении многих лет добивалась выплаты алиментов на сына от отца ребёнка, который является сотрудником ОМВД по Надымскому району.

Женщина неоднократно сообщала судебным приставам место работы мужчины, но мер ко взысканию задолженности принято не было.

Прокуратурой было внесено представление УФССП России по ЯНАО. Полицейскому была рассчитана задолженность по алиментам в размере 993, 3 тыс. рублей. На данный момент с зарплаты полицейского ежемесячно будет вычитаться 20 тыс. рублей в пользу сына, который уже стал совершеннолетним.

Также по результатам рассмотрения заявления жительницы Башкирии назначено проведение служебной проверки в надымском отделении УФССП России по ЯНАО.