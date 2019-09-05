Казань, , 18:59 — REGNUM Пятеро пешеходов пострадали в результате наезда грузовика днём 5 сентября в Казани. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения Татарстана.

Как передают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, инцидент произошёл около 16:00 на Ломжинской улице. Грузовик Hyundai, двигаясь на большой скорости, выехал на тротуар, где сбил людей, торговавших на местном рынке.

В пресс-службе управления МВД по Татарии подтвердили информацию о ДТП, добавив, что обстоятельства произошедшего уточняются.

По данным Минздрава, все пострадавшие были оставлены в травматологический центр Республиканской клинической больницы в состоянии средней тяжести.