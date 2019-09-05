Яунде, , 18:42 — REGNUM Переговоры с пиратами о выкупе российских моряков, из состава экипажа захваченного судна Marmalaita, не завершены, сообщает 5 сентября RT со ссылкой на сотрудников российского посольства в Камеруне.

По утверждению российских дипломатов, одним из нерешённых вопросов остаётся сумма выкупа. По мнению дипломатов, подобные согласования в местных условиях могут длиться до двух недель.

Тем не менее, в диппредставительстве утверждают, что после согласования суммы выкупа с пиратами, деньги «скорее всего, будут быстро заплачены».

Кроме того, известно, что к российским морякам был допущен врач и оценил состояние их здоровья как удовлетворительное.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа в районе камерунского порта Дуала на грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее датской компании «Ультрабалк», было совершено пиратское нападение, в ходе которого было похищено восемь моряков, среди которых трое являются гражданами России.

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