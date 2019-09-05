Чебоксары, , 18:10 — REGNUM В Чебоксарах в результате пожара на территории производственной базы «НПО Экология» огнём было охвачено 150 кв. метров. Пострадали два человека, сообщает ГУ МЧС по Чувашии.

Пожар на производственной базе в Чебоксарах 21.mchs.gov.ru

Спасатели уточнили данные по крупному пожару, который произошёл в новоюжном районе Чебоксар. Открытое горение на территории «НПО Экология» ликвидировано в 13:00 часов, пожар был локализован на площади 150 кв. метров.

Огнём было охвачено 150 кв. метров 21.mchs.gov.ru

По данным ведомства, к прибытию первых пожарных расчетов горела «пустая тара из-под лакокрасочных материалов рядом с двумя емкостями с мазутом общим объемом 40 куб. метров». Пожар тушили 67 человек, также было задействовано 23 единицы техники.

Превышение ПДК вредных веществ в воздухе не зафиксировано, отмечают в ведомстве.

Пожар на производственной базе в Чебоксарах 21.mchs.gov.ru

Как сообщало ИА REGNUM, возгорание произошло сегодня, 5 сентября. Информация о происшествии поступила в ГУ МЧС в 11:41. Первая бригада скорой помощи прибыла в 12:17: 21-летний пострадавший получил медицинскую помощь на месте, 20-летнего мужчину госпитализировали с отравлением продуктами горения.

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