Рязань, , 18:08 — REGNUM 18 граждан Киргизии, как взрослых, так и детей в возрасте от семи лет, обнаружили в грузопассажирском фургоне сотрудники ГИБДД, сообщили 5 сентября в пресс-службе УМВД по Рязанской области. Автомобиль, переоборудованный для перевозки пассажиров в лежачем положении, остановили на стационарном посту в Рязани.

Управлял автомобилем 34-летний гражданин Киргизии. При проверке документов водителя инспекторы обнаружили, что в 2017 году мужчина был лишён права управления транспортными средствами на два года за отказ пройти медосвидетельствование на состояние опьянения. Самарский суд также назначил нарушителю административный штраф в размере 30 тысяч рублей. Денежное взыскание мужчина не оплатил и продолжал водить машины, в том числе и в России. Рязанским полицейским иностранец заявил, что не знал о судебных решениях.

Нарушителя снова привлекут к ответственности, грузопассажирский фургон отправили на спецстоянку.