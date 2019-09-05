Ковров, Владимирская область, , 18:02 — REGNUM В городе Коврове Владимирской области утром 5 сентября в ДТП погиб велосипедист, сообщил портал «Владимирские ведомости».

По информации очевидцев, велосипедист ехал на проезжей части железнодорожному мосту и упал. Его переехал маршрутный микроавтобус №15. От полученных травм мужчина скончался сразу.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 4 сентября в Ковровском районе легковой автомобиль на пешеходном переходе сбил двух 13-летних детей. Один из них погиб на месте, второй умер по дороге в больницу.

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