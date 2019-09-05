Саратов, , 17:46 — REGNUM Очевидцы сняли видео с места аварии вертолёта Ми-8, произошедшей 5 сентября в Саратовской области. Кадры опубликовало издание ИА Версия-Саратов на своём YouTube-канале.

Авария вертолёта Ми-8

На видеоролике видно, что в результате ЧП вертолёт загорелся. Над местом аварии поднимается густой чёрный дым.

Как передавало ИА REGNUM, вертолёт Ми-8 потерпел крушение при взлёте в районе тренировочной площадки вертолётчиков недалеко от посёлка Сокол в Саратовской области. Пассажиров на борту в момент инцидента не было, члены экипажа успели безопасно покинуть вертолёт.

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