Белгород, , 17:22 — REGNUM Тело молодого человека было обнаружено в мусорном баке в 1-м Заводском переулке Белгорода около 19:00 4 сентября. Возможно, к смерти привели травмы, имеющиеся на теле погибшего. Личность мужчины уже установлена, ему было 29 лет.

В Следственном комитете Белгородской области информацию об обнаружении тела подтвердили. Но о характере насильственной смерти сообщить отказались, рсообщило ИА «Бел.ру».

По факту случившегося проводится проверка. Подозреваемого в совершении преступления установили.